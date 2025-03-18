Педагоги-хищники: шокирующие преступления двух учителей в Брянской области

В Брянской области общественность потрясена двумя громкими делами о преступлениях против несовершеннолетних, совершенных педагогами. Фигурантами уголовных дел – пишет сайт АиФ-Брянск – стали двое учителей: 85-летний преподаватель ИЗО и 60-летний педагог из Брянска.

Престарелый «наставник» и его жертвы

Первое дело касается 85-летнего бывшего учителя рисования, известного в Навле деятеля культуры. В январе 2024 года он, оставшись наедине с 15-летней ученицей во время дополнительного занятия, совершил развратные действия. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 135 УК РФ, назначив наказание в виде года ограничения свободы с учетом преклонного возраста.

Однако это лишь верхушка айсберга. Сейчас рассматривается еще одно дело против этого же педагога — уже по более тяжким статьям: насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет и распространение порнографии среди несовершеннолетних. По неподтвержденной информации, он показывал порнографические материалы двум девочкам.

«Безопасность» по-своему

Второй случай не менее шокирующий. 60-летний учитель из Брянска был признан Суражским районным судом виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Он заманил школьницу к себе домой под предлогом бесплатных дополнительных занятий.

Кроме того, работая в детском лагере, этот «педагог» установил скрытую камеру в женской спальне и использовал специальное устройство для подглядывания под юбки девочек. Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима.

Преступник пытался обжаловать приговор, утверждая, что не совершал насилия, а камеры устанавливал «для безопасности отдыхающих», но областной суд отклонил апелляцию как несостоятельную.

Эти вопиющие случаи вновь поднимают вопрос о необходимости более тщательной проверки лиц, работающих с детьми, и бдительности родителей и руководства образовательных учреждений.

Фото СУ СК России по Брянской области