Жителя Подмосковья обвиняют в покушении на убийство брянца
Жителя Подмосковья ждёт суд по обвинению в покушении на убийство брянца. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Климовский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на убийство. В преступлении обвинили 37-летнего жителя Московской области.
По версии следствия, ночью 12 июля около кафе в посёлке Климово у нетрезвого фигуранта произошла ссора с незнакомым 20-летним жителем Стародуба. Обвиняемый достал нож и четыре раза ударил оппонента. Преступление вовремя пресекли очевидцы. Потерпевший остался жив благодаря оперативной помощи врачей.
Обвиняемый дожидается суда под стражей.
