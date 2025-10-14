Жителя Подмосковья обвиняют в покушении на убийство брянца

Жителя Подмосковья ждёт суд по обвинению в покушении на убийство брянца. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Климовский районный суд рассмотрит уголовное дело о покушении на убийство. В преступлении обвинили 37-летнего жителя Московской области.

По версии следствия, ночью 12 июля около кафе в посёлке Климово у нетрезвого фигуранта произошла ссора с незнакомым 20-летним жителем Стародуба. Обвиняемый достал нож и четыре раза ударил оппонента. Преступление вовремя пресекли очевидцы. Потерпевший остался жив благодаря оперативной помощи врачей.

Обвиняемый дожидается суда под стражей.