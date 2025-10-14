Жительница Орла отправилась в колонию за покушение на сбыт наркотиков в Брянске

Жительница Орла по решению суда отправилась в колонию за покушение на сбыт наркотиков в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказалась 22-летняя жительница Орла.
В составе преступной группы фигурантка выполняла роль розничного закладчика. В мобильном приложении она получала от оператора координаты тайников с партией наркотиков. Затем она забирала их и сбывала в Брянска, делая мелкие «закладки».
26 декабря 2024 года наркокурьера задержали правоохранители. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли 47 свертков с синтетическим наркотиком (PVP) массой более 134 граммов.
Суд приговорил виновную к восьми годам в колонии. В законную силу решение не вступило.
08.10.2025 13:11
Спросить у губернатора
В Смоленске с 29 сентября по 3 октября прошёл главный молодёжный образовательный форум региона «Смола-2025». На базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена» собрались более 75 ребят в возрасте от 18 до 35 лет –не только со всей Смоленской области, но и из братской Белоруссии. С участниками форума встретился и пообщался губернатор Василий Анохин. По его словам, беседа
08.10.2025 13:10
От реабилитации до трудоустройства
Сегодня поддержка участников СВО — это общенациональный приоритет. Вопросы, касающиеся защитников, ежедневно находятся в центре внимания Правительства региона и лично губернатора Василия Анохина. Эти же темы поднимались в ходе расширенного заседания комиссии Государственного Совета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, участником которого стал губернатор Василий Анохин. Отметим,
08.10.2025 13:09
Инициатива приветствуется
Краткие итоги участия региона в масштабной выставке в Минске. Инновационные платформы, новейший наземный беспилотник и современный БПЛА с оптико-электронными системами… Все это и многое другое представила Смоленская область на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь». Она состоялась в Минске на прошлой неделе. Мероприятие объединило более 510 компаний из 24 стран. Среди них — 290 российских предприятий из