Жительница Орла отправилась в колонию за покушение на сбыт наркотиков в Брянске

Жительница Орла по решению суда отправилась в колонию за покушение на сбыт наркотиков в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказалась 22-летняя жительница Орла.

В составе преступной группы фигурантка выполняла роль розничного закладчика. В мобильном приложении она получала от оператора координаты тайников с партией наркотиков. Затем она забирала их и сбывала в Брянска, делая мелкие «закладки».

26 декабря 2024 года наркокурьера задержали правоохранители. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли 47 свертков с синтетическим наркотиком (PVP) массой более 134 граммов.

Суд приговорил виновную к восьми годам в колонии. В законную силу решение не вступило.