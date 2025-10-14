Юные брянские фехтовальщики завоевали пять медалей в Воронеже. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Воронеж прошёл всероссийский турнир по фехтованию «Амадей для детей». В соревнованиях участвовали спортсмены из 12 регионов.

Брянскую область представлял 21 воспитанник спортивной школы «Партизан» Брянска и Дворца единоборств имени Артёма Осипенко.

В личных зачётах бронзовыми призёрами турнира стали София Гаджимурадова, Евгения Соловьева и Тимофей Кузнецов. Среди девочек младше 9 лет команда Брянска заняла третье место. Серебряным призёром стала брянская фехтовальщица Карина Ковалишина в составе команды «Микса».