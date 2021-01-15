«Горло болело, как описывают перенесшие коронавирус. Но недолго»

Сотрудник редакции «Город 32» рассказал об ощущениях после второго этапа вакцинации от коронавируса.
С понедельника на Брянщине начинается массовая вакцинация от коронавируса. Желающим будет вводиться отечественный препарат «Спутник V», вакцинация состоит из двух этапов — через три недели после инъекции первого компонента вакцины вводится второй.
Как мы сообщали ранее, один из сотрудников нашей редакции не стал дожидаться массовой вакцинации на Брянщине, а воспользовался тем, что в силу личных обстоятельств прикреплен к одной из поликлиник Москвы и перед Новым годом прошел там первый этап вакцинации. На днях ему ввели второй компонент вакцины, и он поделился ощущениями после укола.
«Непосредственно в день вакцинации никаких ощущений не было, — рассказывает наш коллега. — А вот утром следующего дня началось. Когда проснулся, горло болело, наверное, примерно так, как описывают перенесшие инфекцию. Присутствовали и другие симптомы — слабость во всем теле, ломота в мышцах. Даже испугался поначалу — не заразили ли. Впрочем, чтобы прошла боль в горле, оказалось достаточным выпить горячего чая. А остальные симптомы рассосались сами к обеду. Утром следуюшего дня была лишь легкая боль в горле — и та после горячего чая прошла и больше не возвращалась. Сегодня пошел третий день после укола вторым компонентом. С утра чувствую себя нормально. На всякий случай решил и сегодня не выходить из квартиры, благо, продуктами запасся заранее и договорился, с кем надо, что все рабочие вопросы до конца недели решаем в дистанционном режиме».
Он также отмечает, что, судя по опыту московских знакомых, которые тоже прошли вакцинацию, у каждого организм реагировал по-своему. Одни не замечали никаких побочных эффектов, у других проявлялись в той или иной степени.
«К примеру, приятельница говорит, что перенесла без “побочек”, а вот ее муж день пролежал пластом с высоким давлением, — продолжает наш коллега. — А в целом у большинства если были побочные эффекты, то в осносном проявлялись на следующий день после укола, максимум — в течение трех дней. Поэтому я бы советовал тем, кто решил пройти вакцинацию, записываться на нее перед выходными или, если возможно, договориться на работе об отгулах на 2-3 дня после прививки».
Ранее мы сообщали, что в Новозыбкове перевозчику, который обслуживает внутригородские автобусные маршруты, пришлось сократить график движения, так как слишком много сотрудников предприятия ушли на больничный, а у трех из восьми заболевших водителей уже подтвердился коронавирус.
15.01.2021 11:12
Огонь повредил имущество у жителя смоленского поселка
14 января около трех часов дня огонь вспыхнул в гараже на улице Зимницкого в Хиславичах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Владелец вызвал пожарных, когда заметил дым из постройки. Когда он открыл дверь, то увидел, что рядом с металлической отопительной печью полыхает стена и деревянные стеллажи. Тут же на помощь прибежал сосед, бросив
14.01.2021 14:54
Погрузка в Смоленском регионе МЖД выросла в 1,3 раза в 2020 году
Погрузка в Смоленском регионе Московской железной дороги в 2020 году составила 3,3 млн. тонн, что в 1,3 раза превышает показатель 2019 года. Железной дорогой погружено: — черных металлов – 101,0 тыс. тонн (рост в 2,3 раза к 2019 году); — химических и минеральных удобрений – 1,9 млн. тонн (рост в 1,4 раза); — строительных грузов
13.01.2021 14:53
Коронавирус диагностировали у более 19 000 жителей Смоленщины
По данным на 13 января в Смоленской области за минувшие сутки был подтвержден еще 158 случаев заражения COVID-19, сообщает федеральныйоперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Всего в регионе лабораторно подтверждено 19 097 случаев заболевания у жителей Брянской области. Справились с инфекцией и выздоровели 14 771 житель региона, в том числе за прошедшие сутки из больниц
13.01.2021 14:23
Жителей Смоленщины ожидает похолодание
Четверг текущей недели будет снежным, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. С ночи прогнозируются местами сильные осадки, в отдельных районах ожидается метель. Днем их интенсивность уменьшится — небольшой, местами умеренный снег. Небо будет, в основном, облачным. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха по области: ночью -12°C…-17°C, днем -10°C… -15°C. В Смоленске: ночью -14°C…-16°C,
13.01.2021 11:29
Количество несчастных случаев на железной дороге в Смоленской области в 2020 году снизилось на 44 %
В 2020 году в Смоленском регионе Московской железной дороги количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта снизилось на 44% по сравнению с 2019 годом, с 25 до 14. Основная причина происшествий – нарушение пешеходами правил безопасного поведения: хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки
12.01.2021 11:49
Пенсионерка из Десногорска подозревается в покушении на убийство внука
25-летний житель Десногорска пожаловался на угрозы пенсионерки в полицию, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Брянской области. Полицейские опросили потерпевшего и установили, что молодой человек долгое время проживает со своей бабушкой и ведет аморальный образ жизни. Накануне мужчина пришел домой в пьяном состояние, между ним и его бабушкой произошел конфликт. В ходе ссоры женщина взяла со