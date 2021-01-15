«Горло болело, как описывают перенесшие коронавирус. Но недолго»

Сотрудник редакции «Город 32» рассказал об ощущениях после второго этапа вакцинации от коронавируса.

С понедельника на Брянщине начинается массовая вакцинация от коронавируса. Желающим будет вводиться отечественный препарат «Спутник V», вакцинация состоит из двух этапов — через три недели после инъекции первого компонента вакцины вводится второй.

Как мы сообщали ранее, один из сотрудников нашей редакции не стал дожидаться массовой вакцинации на Брянщине, а воспользовался тем, что в силу личных обстоятельств прикреплен к одной из поликлиник Москвы и перед Новым годом прошел там первый этап вакцинации. На днях ему ввели второй компонент вакцины, и он поделился ощущениями после укола.

«Непосредственно в день вакцинации никаких ощущений не было, — рассказывает наш коллега. — А вот утром следующего дня началось. Когда проснулся, горло болело, наверное, примерно так, как описывают перенесшие инфекцию. Присутствовали и другие симптомы — слабость во всем теле, ломота в мышцах. Даже испугался поначалу — не заразили ли. Впрочем, чтобы прошла боль в горле, оказалось достаточным выпить горячего чая. А остальные симптомы рассосались сами к обеду. Утром следуюшего дня была лишь легкая боль в горле — и та после горячего чая прошла и больше не возвращалась. Сегодня пошел третий день после укола вторым компонентом. С утра чувствую себя нормально. На всякий случай решил и сегодня не выходить из квартиры, благо, продуктами запасся заранее и договорился, с кем надо, что все рабочие вопросы до конца недели решаем в дистанционном режиме».

Он также отмечает, что, судя по опыту московских знакомых, которые тоже прошли вакцинацию, у каждого организм реагировал по-своему. Одни не замечали никаких побочных эффектов, у других проявлялись в той или иной степени.

«К примеру, приятельница говорит, что перенесла без “побочек”, а вот ее муж день пролежал пластом с высоким давлением, — продолжает наш коллега. — А в целом у большинства если были побочные эффекты, то в осносном проявлялись на следующий день после укола, максимум — в течение трех дней. Поэтому я бы советовал тем, кто решил пройти вакцинацию, записываться на нее перед выходными или, если возможно, договориться на работе об отгулах на 2-3 дня после прививки».

Ранее мы сообщали, что в Новозыбкове перевозчику, который обслуживает внутригородские автобусные маршруты, пришлось сократить график движения, так как слишком много сотрудников предприятия ушли на больничный, а у трех из восьми заболевших водителей уже подтвердился коронавирус.