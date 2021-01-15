В Новозыбкове из-за коронавируса стали реже ходить городские автобусы

Восемь из 26 водителей местного перевозчика находятся на больничном.

Из-за пандемии коронавируса в Новозыбкове стали реже ходить городские автобусы. Местный перевозчик оказался вынужден сократить число выходящих на маршрут машин из-за дефицита кадров, который возник вследствие пандемии. Число рейсов по отдельным маршрутам пришлось сократить до трех в день, а по вечерам ограничиваться двумя машинами на линии.

По имеющейся информации, на больничном находятся восемь из 26 водителей, у трех из них уже дали положительный результат тесты ПЦР. Болеют также кондукторы и диспетчеры.

Вернуться к стандартному графику перевозчик сможет по мере того, как заболевшие сотрудники будут возвращаться в строй.