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Как укрепление рубля меняет цены в Брянской области

2025, 03 апреля 12:53 Лента новостей
Как укрепление рубля меняет цены в Брянской области
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В течение последних недель российский рубль демонстрирует устойчивое укрепление, что начинает отражаться и на ценах в Брянской области. Но не все так однозначно.

 

Ожидаемое снижение цен

Да, что-то дешевеет. Согласно актуальным данным, уменьшение цен в первую очередь затрагивает импортные товары с коротким циклом поставок. Наиболее заметное снижение наблюдается в следующих категориях:

Электроника и гаджеты: смартфоны, ноутбуки и телевизоры уже демонстрируют снижение стоимости на 10-15% на крупных маркетплейсах.

Импортные фрукты: оказывается, в брянских супермаркетах апельсины могут стоить дешевле картофеля!

Автомобили: в марте 2025 года несколько автомобильных компаний, представленных в России, объявили о существенных скидках на свои модели. Эксперты связывают эти скидки с укреплением рубля, особенно на автомобили параллельного импорта. Кроме того, по некоторым данным, сейчас на российском рынке накопилось более двухсот тысяч нераспроданных автомобилей, что создает предпосылки для предоставления дополнительных скидок покупателям.

Однако эксперты предупреждают, что полный эффект укрепления рубля проявится в розничных магазинах только через 4-5 месяцев, и только при условии сохранения текущего валютного курса.

 

Парадокс брянского картофеля

 

Особое внимание привлекает ситуация с ценами на картофель – основной сельскохозяйственный продукт региона. Почему, несмотря на высокий урожай картофеля в 2024 году, его цена остаётся высокой? По официальным данным, в 2024 году на Брянщине было произведено около 1,2 миллиона тонн «второго хлеба». Эта цифра соответствует показателям 2019 года, когда регион занимал второе место в стране по объемам производства картофеля, уступая только Республике Татарстан. Средняя урожайность в области составляет около 270 центнеров с гектара, что в 1,5 раза превышает среднероссийский показатель.

При таких впечатляющих объемах производства логично было бы ожидать снижения цен на местную продукцию, однако этого не происходит. Экономисты связывают это с комплексом факторов: повышением тарифов на перевозки и электроэнергию, спекулятивной политикой торговых сетей и высоким уровнем инфляции, которая, по данным на февраль 2025 года в Брянской области, превышает 10%.

 

Что с продовольственными товарами?

 

В целом ситуация с продуктами питания выглядит менее оптимистично. Экономисты полагают, что, несмотря на укрепление рубля, цены на продукты вряд ли снизятся. Более того, согласно прогнозам, в ближайшее время эти цены и в Брянской области, и по всей стране, продолжат расти.

В то же время жители области активно пользуются преимуществами укрепившегося рубля, планируя зарубежные поездки и покупая потребительскую электронику. Эта противоречивая картина отражает сложность экономических процессов в регионе.

 

 

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