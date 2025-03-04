Коммунальный сюрприз: в Брянске обнаружили сотни «ничейных» водопроводов

В ходе масштабной проверки брянская природоохранная прокуратура сделала шокирующее открытие — более 200 водопроводов в городе оказались фактически бесхозными. Эта находка поставила перед городскими властями серьезный вопрос: кто же на самом деле отвечает за качество воды, текущей из кранов брянчан?

«Представьте себе ситуацию: случается авария на таком ‘ничейном’ водопроводе — и никто юридически не обязан ее устранять. Это могло привести к настоящей коммунальной катастрофе», — комментирует сайту «АиФ-Брянск» старший помощник природоохранного прокурора Мария Просянкина. После судебных разбирательств городской администрации пришлось взять эти объекты на баланс, внеся их в Единый государственный реестр недвижимости.

Эта история — лишь верхушка айсберга проблем с водоснабжением в Брянске. Жители Володарского района регулярно жалуются на воду цвета крепкого чая, льющуюся из кранов. При этом официальные проверки неизменно показывают соответствие воды санитарным нормам, что вызывает недоумение у горожан.

«Меняю картриджи в фильтре каждые две недели, тогда как мои родственники в Липецке делают это раз в квартал», — делится наболевшим местная жительница Валентина Смородина.

Городские власти признают существование проблем, но указывают на изношенность внутридомовых коммуникаций. По их словам, вода поступает в дома качественная, но теряет свои свойства, проходя через старые трубы. Для контроля ситуации в здании водоканала установлено современное видеотабло, позволяющее в режиме реального времени отслеживать состояние водопроводной системы.

Сейчас в городе идет активная модернизация водной инфраструктуры. В Советском районе меняют трубы почти полувековой давности, а в Фокинском районе готовятся к замене 30-летнего водовода. Особое внимание уделяется Бордовичскому водозабору на реке Десне, обеспечивающему 60% потребностей города в воде.

Положительные изменения заметны и в частном секторе: некоторые улицы Володарского района наконец-то получили центральное водоснабжение, избавив жителей от необходимости пользоваться уличными колонками или бурить дорогостоящие скважины.

Несмотря на то, что Роспотребнадзор утверждает о доступности качественной воды для 95% горожан, реальная картина, по мнению самих брянчан, выглядит менее оптимистично. История с «бесхозными» водопроводами показала, что для достижения действительно высокого качества водоснабжения городу предстоит решить еще немало серьезных проблем.

Сейчас главная задача городских властей — не только привести в порядок существующую инфраструктуру, но и обеспечить должный контроль за всеми элементами системы водоснабжения, чтобы подобные «сюрпризы» с бесхозными объектами больше не повторялись.