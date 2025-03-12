Коррупционные схемы в системе здравоохранения Брянской области

Правоохранительные органы Брянской области выявили серию коррупционных преступлений в сфере здравоохранения региона. Чиновники в белых халатах оказались замешаны в схемах продвижения бизнеса за денежное вознаграждение.

В конце февраля бывший заведующий лабораторией Брянского клинико-диагностического центра был приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу более 2 млн рублей. Суд установил, что на протяжении почти пяти лет он получил взятку в размере 709 тысяч рублей от коммерсанта за заключение договоров на поставку медицинских товаров.

Еще более масштабная схема была раскрыта, когда выяснилось, что крупная фармацевтическая компания подкупила нескольких руководителей учреждений здравоохранения области. За год региональный директор отдела продаж и ведущий менеджер передали через посредника 4,6 млн рублей взяток. Два года фигуранты скрывались за границей, но недавно были экстрадированы и предстанут перед судом.

Трое получателей взяток уже осуждены, как и посредник в передаче незаконного денежного вознаграждения. Дело в отношении еще одного участника схемы находится на рассмотрении в суде.

Как ни пытается государство сделать прозрачнее траты, за ними непросто уследить – слишком большие фигурируют суммы. И многие (в том числе в нашем регионе) хотят пристроиться к этой госкормушке. Можно ли в принципе побороть взяточничество в Брянской области? – задаются вопросом журналисты сайта АиФ-Брянск.