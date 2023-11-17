Город32

Брянские эксперты оценили легитимность избирательной системы России

2023, 17 ноября 09:00 Политика
Брянские эксперты оценили легитимность избирательной системы России
Источник фото

Брянские эксперты отметили легитимность и прозрачность избирательной системы России. 

Избирательной системе России исполнилось 30 лет. За это время она эволюционировала. Так, появилось дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и институт общественного наблюдения. 

Участники «Экспертного клуба» Брянской области оценили уровень прозрачности российской избирательной системы и её отличие от процедур в других странах. 

Так, ректор БГТУ Валерий Егорушкин подчеркнул, что она основана на практике и оперативно подстраивается под изменения. А любые возможности вмешаться в процесс пресекаются изменениями в законы. 

«Зарубежные политологи, имевшие возможность детально ознакомиться с российскими выборами, удивляются надёжности и прозрачности нашей избирательной системы. В кулуарах научных конференций они частенько признают, что именно Россия является образцом не умозрительной, но практической демократии», – отметил эксперт. 

Егорушкин добавил, что открыто говорить об этом в Европе и США они не будут из-за стереотипов.

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов добавил, что изначально интерес к процессу голосования проявила оппозиция в попытке их дискредитировать. 

«В результате их инсинуаций огромное число граждан заинтересовалось, стало наблюдателями и… и убедилось в полной прозрачности всех процедур!» –подчеркнул эксперт. 

Попов уточнил, что наблюдатели проходят обучение и приходят на участке как квалифицированные специалисты. 

«Именно невероятно большая численность армии наблюдателей обеспечивает легитимность выборов. Никакие провокационные публикации не могут возыметь действия, поскольку выборы своими глазами видят сотни тысяч человек», –заключил эксперт.

Читайте также
Брянские эксперты обсудили достижения региона на выставке-форуме «Россия»
10 ноября 13:45
Брянские эксперты обсудили достижения региона на выставке-форуме «Россия»
Брянские эксперты обсудили межнациональное согласие в регионе
02 ноября 14:46
Брянские эксперты обсудили межнациональное согласие в регионе
Брянские эксперты оценили роль России в создании нового мироустройства
26 октября 11:45
Брянские эксперты оценили роль России в создании нового мироустройства
Брянские эксперты обсудили укрепление семейных ценностей
20 октября 09:07
Брянские эксперты обсудили укрепление семейных ценностей

Новости регионов

15.11.2023 12:08
Заработки и траты
В Смоленской области провели публичные слушания по бюджету. В Смоленской области 8 ноября состоялись публичные слушания, посвящённые бюджету региона на 2024 год и плановый период 2025/26 года. Мероприятие организовано и проведено комитетом Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, возглавляет который Николай Дементьев. Бюджет с профицитом Проект областного бюджета ранее разработали представители регионального правительства.

Актуальные темы

Лента новостей
Дом получил повреждения при обстреле брянского посёлка
Лента новостей
Пожилая женщина пострадала при обстреле брянского села
Лента новостей
Два брянских села попали под обстрел
Разное
В брянской школе математику вели учителя истории и физкультуры
Происшествия
Женщина погибла под колёсами легковушки в Брянске

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» приглашает в цифровое будущее: фокус на отечественные ИТ-разработки и спутниковые технологии связи
«Ростелеком» приглашает в цифровое будущее: фокус на отечественные ИТ-разработки и спутниковые технологии связи

«Ростелеком» объявил о старте XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее», который ежегодно проводится для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли — технологическим трендам и инновационным технологиям. В своих работах участники рассказывают о цифровых решениях в сфере ИТ, результатах применения диджитал-сервисов в различных отраслях экономики и жизни.

Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 6,5% в январе-октябре
Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 6,5% в январе-октябре

 В январе-октябре текущего года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской  области составила 2 млн тонн, что на 6,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Брянскэнерго» продолжает модернизацию инфраструктуры электросетевого транспорта
«Брянскэнерго» продолжает модернизацию инфраструктуры электросетевого транспорта

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» модернизирует инфраструктуру «МУП Брянское троллейбусное управление».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.