Брянские эксперты оценили легитимность избирательной системы России

Брянские эксперты отметили легитимность и прозрачность избирательной системы России.

Избирательной системе России исполнилось 30 лет. За это время она эволюционировала. Так, появилось дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и институт общественного наблюдения.

Участники «Экспертного клуба» Брянской области оценили уровень прозрачности российской избирательной системы и её отличие от процедур в других странах.

Так, ректор БГТУ Валерий Егорушкин подчеркнул, что она основана на практике и оперативно подстраивается под изменения. А любые возможности вмешаться в процесс пресекаются изменениями в законы.

«Зарубежные политологи, имевшие возможность детально ознакомиться с российскими выборами, удивляются надёжности и прозрачности нашей избирательной системы. В кулуарах научных конференций они частенько признают, что именно Россия является образцом не умозрительной, но практической демократии», – отметил эксперт.

Егорушкин добавил, что открыто говорить об этом в Европе и США они не будут из-за стереотипов.

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов добавил, что изначально интерес к процессу голосования проявила оппозиция в попытке их дискредитировать.

«В результате их инсинуаций огромное число граждан заинтересовалось, стало наблюдателями и… и убедилось в полной прозрачности всех процедур!» –подчеркнул эксперт.

Попов уточнил, что наблюдатели проходят обучение и приходят на участке как квалифицированные специалисты.

«Именно невероятно большая численность армии наблюдателей обеспечивает легитимность выборов. Никакие провокационные публикации не могут возыметь действия, поскольку выборы своими глазами видят сотни тысяч человек», –заключил эксперт.