Брянский губернатор поделился впечатлениями от поездки в ЛНР

«В глазах жителей – спокойствие и уверенность», – сообщил Александр Богомаз.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подвел итоги поездки в Луганскую народную республику и поделился своими впечатлениями. Визит в ЛНР он назвал «очень насыщенным».
«Завершилась первая и очень насыщенная поездка в Луганскую народную республику. В Луганске состоялась наша рабочая встреча с Леонидом Ивановичем Пасечником – она вышла за рамки обычного формата и продолжалась более полутора часов. Говорили обо всем. И о том, что мы братский народ, у нас в крови подставлять плечо, помогать и быть вместе в любой ситуации. Леонид Иванович поделился впечатлениями от рассказов делегации, которая недавно посетила наш регион. А нас поразило, как любят свою республику люди, живущие там. И это ощущается во всем! В розах на центральных улицах, которые бережно сохранили работники коммунального хозяйства и продолжают за ними ухаживать в это непростое время. В том, что практически все автомобили имеют Z-символику. В том, как дорожат музеем и берегут его уникальную историю, которую знает весь мир. Отважные молодогвардейцы, вставшие на борьбу с врагом, – символ не только подвига тех времен, но и несломленного духа, героизма и патриотизма! В глазах жителей – спокойствие и уверенность. Они видят, что их не только не бросают в беде, но и помогают жить дальше, и потому они готовы выдержать любые испытания, ведь рядом мы – соседи, близкие друзья, единый братский народ!» – сообщил брянский губернатор.
Он также напомним историю Никиты Кудрявцева из Брянска, который написал письмо Леониду Пасечнику и получил от него автограф и подарок.
«Отдельно хочу выразить слова признательности главе Луганской народной республики Леониду Ивановичу Пасечнику за то, что при таком давлении на население Донбасса они ни разу не отступились от него. Все потому, что он не просто руководитель, он всегда вместе со своими жителями, вместе с каждым, кто гордится тем, что он является частью независимого народа Донбасса, – отметил Богомаз. – С Николаем Викторовичем Моргуновым подписали соглашение о помощи нашему побратиму, городу Брянке, которую развивали еще наши предки, деды и прадеды, помогали ей и вместе с Россией шли вперед. Передали Брянке от Брянской области автомобиль УАЗ «Патриот», дорожную и строительную технику, 40 тонн гуманитарной помощи – продукты первой необходимости, детское питание, строительные материалы. Сейчас вся техника должна начать работу по восстановлению территорий Брянки. Впереди много работы, но главное, #МЫВМЕСТЕ и мы со всем справимся! Здесь говорят: «У нас общая память, любовь к родной земле и общая Родина – великая Россия!» И это лишь начало большого пути!»
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