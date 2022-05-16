Мэрия Брянска отреагировала на жалобу белобережцев Кадырову

После видеообращения накопившиеся в поселке проблемы пообещали решить.

Брянская городская администрация отреагировала на видеообращение жителей Белых Берегов, решивших написать письмо главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой о благоустройстве корта Торшина.

В восьмиминутном ролике белобережцы рассказали о накопившихся в поселке проблемах: бездомной женщине, ютящейся на скамейке у корта, неухоженности поселка и необходимости в приобретении покрытия для корта имени полковника Юрия Торшина, до своей гибели занимавшего пост советника главы Чеченской Республики по работе с правоохранительными органами.

В ответ на видеообращение в мэрии Брянска сообщили, что душевнобольную женщину 16 мая вновь поместили в областную психиатрическую больницу.

«Последний раз Татьяну Анатольевну помещали в медицинское учреждение в феврале 2022 года. Тогда проблемой бездомной женщины совместно занимались руководитель общественной организации «Белые Берега» Василий Шаматрин, глава поселковой администрации и городской комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства. Татьяна Анатольевна провела в психиатрической больнице два месяца, после чего, в апреле, была выписана. Для того чтобы оставить женщину под наблюдением врачей, необходимо было решить вопрос о лишении ее дееспособности. К сожалению, сын, которого специалисты комитета отыскали в соседней области, оказался крайне неблагополучным, заниматься вопросами матери отказался. Комитет по делам молодежи, семьи, материнства и детства уже тогда был готов от своего лица обратиться в суд для принятия решения. Стоит отметить, что лишить дееспособности человека можно только через суд на основании заключения специалистов. Соответствующее заключение с формулировкой «нуждается в решении вопроса о лишении ее дееспособности» было направлено психиатрической больницей в адрес комитета 13 мая 2022 года. Сегодня глава поселка совместно со специалистами комитета и профильной бригадой медицинской помощи отвезли Татьяну Анатольевну в стационар. Женщина будет находиться под присмотром специалистов, в это же время начнется необходимый судебный процесс, который даст возможность поместить Татьяну Анатольевну в социальное государственное учреждение», – пояснили чиновники.

Что касается корта, который совместно с местными предпринимателями построила общественная организация «Белые Берега», мэр Александр Макаров поручил профильным службам проработать вопрос о возможностях его дальнейшего благоустройства.

«За последние три года социальная инфраструктура поселка существенно улучшилась. В Белых Берегах капитально отремонтировали школу искусств № 6 и благоустроили прилегающую к ней территорию. Полностью обновили площадь и сквер у поселкового Дома культуры, установили детскую площадку, спортивную, а также сцену для проведения массовых мероприятий. Здесь же, на площади по инициативе жителей поселка обустроили аллею Славы. Благоустроили территорию и построили многофункциональную спортивную площадку для школы № 29. В этом году в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» вновь принимает участие белобережская общественная территория «Парк у озера», – также заявили в мэрии.