Асфальт, палатка и звёзды над головой: Брянский Одиссей на велосипеде покоряет новые горизонты

Тысячи километров, десятки регионов и 15 лет за рулём велосипеда — брянский путешественник Андрей Козлов снова в дороге

Шестидесятилетний Андрей Козлов из брянской Жуковки намотал на колёса своего верного двухколесного друга километраж, которому позавидовал бы даже иной дальнобойщик. С 2010 года он без устали колесит по России и соседним странам. Свой первый серьёзный заезд по Украине, Белоруссии и России он совершил вместе с другом Владимиром Ивановичем. К сожалению, товарищ ушёл из жизни, и с тех пор Андрей Николаевич бороздит просторы в одиночку.

А посмотреть ему удалось немало! Самая северная точка на его карте — полуостров Рыбачий у Мурманска, южная — Тбилиси, восточная — граница с Монголией на Алтае, а западная — Брест и вся Белоруссия. За плечами у путешественника и грандиозный маршрут вдоль Волги: от самых истоков до Каспийского моря. Не обошёл он стороной и Золотое кольцо, и Карелию, и Марий Эл с Чувашией.

«Я не гонюсь за рекордами, а просто наслаждаюсь жизнью»

В разговоре с корреспондентом «КП-Брянск» Андрей признался, что к своим путешествиям специально не готовится. «Я не спортсмен, просто любитель», — скромничает он. В понедельник, 12 мая, стартовало его новое приключение. Выехав из родной Жуковки, он первым делом заглянул в Брянск, где успел посетить памятник Пересвету, Курган Бессмертия и окунуться в бежицкой купели.

«Сейчас буду выбираться из города и где-нибудь по пути остановлюсь на ночлег, — поделился планами Андрей Козлов. — Потом держу курс на Орёл. Точного маршрута нет — еду в направлении Памирского тракта. А когда вернусь в Жуковку, это ещё не конец истории! Вполне возможно, что сразу же отправлюсь в новое путешествие».

Велосипедист с улыбкой признаётся, что в свои 60 лет не гонится за рекордами скорости или выносливости:

«Обычно проезжаю около сотни километров в день, иногда чуть больше выходит. Знаете, когда я впервые отправился в серьёзное путешествие, сам себе не верил! Раньше думал, что на велосипеде больше пяти километров — это подвиг, хотя крутил педали всю жизнь. Для меня доехать из Жуковки в Летошники — всего-то 12 километров — казалось настоящим марафоном. А сейчас просто кайфую от дороги, от красоты природы и встреч с интересными людьми. Я, наверное, самый богатый и счастливый человек на свете, — улыбается Андрей Николаевич. — Моё главное богатство — время! Поэтому могу позволить себе такие путешествия, которые дарят мне огромное удовольствие».

Палатка, котелок и снова в путь

Ночует Андрей Николаевич по-походному — в палатке, которую разбивает в приглянувшемся месте. Сам готовит ужин на походной плитке, умывается у ближайшего водоёма и ложится спать. А утром — снова седлает своего двухколёсного друга и мчится навстречу новым впечатлениям.

Земляки не скрывают восхищения оптимизмом и жизнелюбием неутомимого велосипедиста. Поддерживают его и коллеги с завода по производству садовых инструментов «Торнадика».

«Наш Андрей Николаевич — велопутешественник со стажем, — рассказал генеральный директор Жуковского завода Владимир Шуравко. — Где он только не побывал, весь белый свет исколесил! Вот и сегодня мы проводили нашего странника, пожелали удачной дороги и по традиции помогли финансово. А Жуковский веломотозавод снова предоставил ему велосипед. С нетерпением будем ждать возвращения нашего Николаевича из этого грандиозного путешествия».

Земляки с интересом следят за приключениями Андрея и ждут его рассказов. Кстати, отчёты о своих странствиях он регулярно публикует на своей странице ВКонтакте, которая открыта для всех желающих. Там можно найти массу интересных историй и удивительных фотографий.

Фото: из личного архива Андрея КОЗЛОВА.