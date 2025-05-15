Брянск теряет миллионы. Знакомый номер может оказался волком в овечьей шкуре

И даже высокие кабинеты не защищены от цифровых аферистов. Директор департамента экономического развития Брянской области Михаил Ерохин недавно забил тревогу в своём Телеграм-канале: мошенники начали звонить от его имени коллегам из экономических блоков муниципалитетов.

«Некие люди, используя интернет-мессенджеры, сообщают ложную информацию и даже угрожают», — предупредил чиновник своих сотрудников.

И это не единичный случай. Современные аферисты освоили технологию подмены номеров настолько, что могут «позвонить» с любого официального телефона — хоть банка, хоть госучреждения.

В ответ на растущую угрозу власти не сидят сложа руки. По инициативе «Народного фронта» и поручению Президента скоро запустят специальную антифрод-систему. Этот программно-аппаратный комплекс позволит синхронизировать данные между банками, операторами связи и правоохранителями, что поможет быстрее реагировать на подозрительные операции.

Также планируется усилить защиту личных кабинетов на «Госуслугах» — при попытке взлома система временно заблокирует доступ и оповестит банки, чтобы мошенники не смогли оформить кредит на чужое имя.

Пока же брянцам остаётся полагаться на свою бдительность. Любой подозрительный звонок, даже с «официального» номера — повод насторожиться и сообщить в полицию по номеру 102.

Источник – сайт АиФ-Брянск

Фото: Скриншот оперативной съёмки / t.me/IrinaVolk_MVD