Брянские дорожники отказали в транспорте для замерзающего в лесу пенсионера

Пожилой мужчина провел на 21-градусном морозе более 12 часов.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» рассказали о чудесном спасении пенсионера, который более 12 часов дожидался помощи в лесу Выгоничского района.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 16 февраля. Как сообщили в отряде «Лиза Алерт», поздно вечером 15 февраля двое 60-летних мужчин пешком отправились по лесной дороге из поселка Выгоничи в деревню Залядка.

Они переползли через ледовый покров Десны и по следам, оставленными снегоходами, продолжили свой путь через лес. Пройдя большую часть пути, один из них обнаружил, что второй отстал и его не видно.

Тем временем мороз крепчал, и мужчина решил дойти до Залядки и позвать на помощь. Уже в первом часу ночи пенсионер с признаками обморожения добрался до деревни и обратился к соседу за помощью. Сосед в свою очередь позвонил в полицию.

В 2.00 полицейские обратились в отряд «Лиза Алерт» за помощью. В 4.00 первая группа добровольцев на отрядном «УАЗе» выдвинулась в сторону Залядки.

Единственная дорога оказалась непроходимой из-за снега. Добраться до места назначения группе не удалось: «УАЗ» застрял в снегу, не доехав до деревни несколько километров.

Одновременно с этим, с 4.00 до 8.00, инфорги отряда пытались найти технику для прокладки дороги. Однако поиски были безрезультатны. Во всех дорожных службах был получен отказ.

Около 9.00 удалось согласовать выезд снегоходов регионального ГУ МЧС. Спасатели МЧС выдвинулись в район поисков и со стороны Выгоничей и преодолели Десну на снегоходах.

Около полудня замерзающего пенсионера нашли спасатели. С признаками обморожения его эвакуировали на санях к карете СМП и доставили в больницу.

«В общей сложности мужчина провел на морозе в лесу один более 12 часов, и его спасение действительно можно назвать чудесным. Десятки людей в лютый мороз всю ночь и утро бились за его жизнь и отвоевали его шанс на спасение», – отметили в отряде «Лиза Алерт».