Главный брянский санврач заявила об осторожном снижении заболеваемости COVID-19

Людмила Трапезникова назвала положительную тенденцию хрупкой.
В Брянской области зафиксировано незначительное снижение уровня заболеваемости COVID-19. Об этом на заседании оперштаба заявила главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова.
«На 28-й неделе мы отмечаем осторожное снижение заболеваемости. Практически две недели была стабильная ситуация, а сейчас некоторое снижение – -3,8%) Если брать возрастной показатель, то больше всего заболевших в возрасте от 46 до 65 лет. Продолжают болеть дети, за прошедшую неделю их заболело 137. Удельный вес от 16 до 45 лет тоже достаточно высокий и составляет 39,4%», – сообщила Трапезникова.
По ее слова, удельный вес пневмоний уменьшился до 25%, и это «дает повод надеяться, что мы переходим в стадию снижения».
«На сегодняшний день эта тенденция очень хрупкая, и все зависит от нас, чтобы мы не допустили ухудшения эпидситуации», – отметила главный брянский санврач.
По данным Федерального регистра больных с новой коронавирусной инфекцией на 20 июля, в госпиталях Брянской области находились 1900 пациентов, из них 132 – в реанимации, 70 – на искусственной вентиляции легких.
21.07.2021 13:05
А у нас во дворе…
Лето – жаркое время не только для работников сферы АПК, но и для строителей и дорожников, которые трудятся над созданием комфортной городской среды и благоустраивают наши дворы, скверы и парки. Промежуточные итоги реализации на Смоленщине регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» подвели в ходе совещания, которое прошло в администрации региона под председательством губернатора Алексея Островского.
21.07.2021 13:03
Личный пример
Темпы вакцинации от коронавируса в регионе набирают обороты, всё больше людей делают прививки как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации, которые по указанию губернатора Алексея Островского теперь работают с 8 утра до 21.00. Немало среди смолян и тех, кто приходит на ревакцинацию. На прошлой неделе губернатор Алексей Островский сделал повторную прививку от COVID-19
21.07.2021 12:47
На особом контроле
Губернатор проинспектировал ход строительства школы и детсада в Соловьиной роще. Масштабное строительство продолжается в микрорайоне Соловьиная роща, где ведётся возведение двух важнейших социальных объектов – школы и детского сада. На стройплощадках побывал губернатор Алексей Островский, который проинспектировал ход работ. Напомним, что строительство дошкольного учреждения осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». На
19.07.2021 10:49
За первое полугодие в Смоленском регионе МЖД не зафиксировано ни одного ДТП на переездах
С начала 2021 года на железнодорожных переездах Смоленского региона Московской железной дороги не зафиксировано ни одного дорожно-транспортного происшествия (за аналогичный период 2020 года – одно ДТП). Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт железнодорожных переездов, оборудование дополнительными устройствами безопасности, совместные с ГИБДД рейды и разъяснительная работа с водителями. Так, в