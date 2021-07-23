Главный брянский санврач заявила об осторожном снижении заболеваемости COVID-19

Людмила Трапезникова назвала положительную тенденцию хрупкой.

В Брянской области зафиксировано незначительное снижение уровня заболеваемости COVID-19. Об этом на заседании оперштаба заявила главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова.

«На 28-й неделе мы отмечаем осторожное снижение заболеваемости. Практически две недели была стабильная ситуация, а сейчас некоторое снижение – -3,8%) Если брать возрастной показатель, то больше всего заболевших в возрасте от 46 до 65 лет. Продолжают болеть дети, за прошедшую неделю их заболело 137. Удельный вес от 16 до 45 лет тоже достаточно высокий и составляет 39,4%», – сообщила Трапезникова.

По ее слова, удельный вес пневмоний уменьшился до 25%, и это «дает повод надеяться, что мы переходим в стадию снижения».

«На сегодняшний день эта тенденция очень хрупкая, и все зависит от нас, чтобы мы не допустили ухудшения эпидситуации», – отметила главный брянский санврач.

По данным Федерального регистра больных с новой коронавирусной инфекцией на 20 июля, в госпиталях Брянской области находились 1900 пациентов, из них 132 – в реанимации, 70 – на искусственной вентиляции легких.