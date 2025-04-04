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Личный приём – главный инструмент работы с избирателями

2025, 04 апреля 14:30 Общество
Личный приём – главный инструмент работы с избирателями
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В условиях меняющегося законодательства вопрос взаимодействия граждан с органами власти приобретает особую актуальность. С 30 марта 2025 года вступили в силу важные изменения в федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений граждан», которые существенно корректируют механизм подачи электронных обращений.

 

С 30 марта гражданам запрещено направлять обращения в органы власти по обычной электронной почте. Теперь электронные обращения будут рассматриваться только если они поступили через портал госуслуг, специальные информационные системы или официальные сайты органов, обеспечивающие идентификацию заявителя. При этом получить ответ по электронной почте по-прежнему можно.

Председатель районной территориальной депутатской группы Володарского района Игорь Болунёв подчеркивает в интервью нашим коллегам с сайта «МК в Брянске», что в этих условиях возрастает значимость личных приемов: «Эту форму работы с избирателями никто не отменял. Причём такие обращения остаются одним из самых эффективных способов добиться решения вопроса».

При этом, по мнению Болунёва, настоящий народный избранник не должен ограничиваться кабинетным приемом. «Депутат обязан постоянно общаться с людьми на местах, выезжать по их вызову и, если требуется, разбираться с проблемой непосредственно там, где она возникла», – отмечает он.

Практическим подтверждением этих слов стало недавнее выездное совещание, которое Болунёв провел по обращению жителей дома №72а по улице Чернышевского. Проблема заключалась в защитном ограждении из досок, установленном под балконом из-за аварийного состояния балконной плиты на пятом этаже. За временным ограждением образовалась стихийная свалка.

При участии представителей Государственной жилищной инспекции и районной администрации были приняты необходимые решения, удовлетворяющие жителей дома. Такой подход доказывает эффективность личного взаимодействия депутата с избирателями.

«Я остаюсь доступным для жителей города и района. Обращения граждан, их заявления и просьбы для меня всегда в приоритете», – подчеркивает депутат.

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