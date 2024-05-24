Писательница Дорофея Ларичева напутствовала участников конкурса «ПРОгород»

Известная российская писательница стала членом жюри литературного конкурса «ПРОгород», посвященного в нынешнем году научной фантастике, и рассказала, как писать в этом жанре.
Дорофея Ларичева – это избранный издательством литературный псевдоним Елены Ларичевой, кандидата экономических наук, доцент, автор более сотни научных работ. Дорофея написала серии книг «Пилигримы» и других произведений, которые можно встретить на книжных полках всей страны.
Напутствуя участников открытого конкурса «ПРОгород», Ларичева предложила писателям примерить на себя роль экскурсовода: «Каждый читатель – турист в вашем городе, и вы, как опытный гид-экскурсовод, знакомите его с достопримечательностями, тасуете городские легенды, уводите в таинственнее места, задерживаетесь у одних памятников и вскользь обходите другие. В итоге вы вместе создадите удивительную сказочную реальность». При этом писательница предупредила, рассказ глазами читателя оживёт совсем иначе, чем представлялось автору.
Открытый конкурс литературного и иллюстративного мастерства «ПРОгород» возник в 2017 году как областной, но вскоре стал всероссийским, а затем и международным. В прошлом году на конкурс было подано более 300 заявок и нескольких стран.
«Воспитание кадров для промышленности начинается с формирования интереса к науке и технике, – объясняет выбор жанров для конкурса 2024 года его организатор Юлия Иванова, – Однако художественные произведения современности упускают тему материального производства, инженерии, конструирования, прикладной науки. Сформировавшие в своё время целое поколение технической интеллигенции научная фантастика и производственная проза уступили место фэнтэзи и постапокалиптике. Поэтому мы решили возродить жанры, способствующие популяризации прикладной науки и росту интереса широкого круга читателей к реальному сектору экономики».
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