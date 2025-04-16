Плетеная сказка в Брянске: дизайнер превращает бумагу в предметы искусства

Кто бы мог подумать, что обычная бумага способна превратиться в изящный светильник или функциональный предмет мебели? Брянский дизайнер Екатерина Лескова доказывает, что возможно всё — достаточно лишь мастерства и фантазии. 15 апреля в Брянском городском выставочном зале она представила свою первую персональную экспозицию «Бумажная лоза. От сувенира до мебели».

Утонченные светильники, изысканные шкатулки и даже полноценные предметы интерьера — всё это создано руками мастерицы, виртуозно владеющей техникой бумажного лозоплетения. Представленные работы — лишь малая часть того, что рождается в дизайн-студии Екатерины.

«Моё увлечение превратилось в профессию девять лет назад», — рассказывает Екатерина журналистам «МК в Брянске». Путь к творческому признанию начался неожиданно. Получив диплом БГУ, она работала в сфере образования, пока декретный отпуск в 2016 году не стал поворотным моментом в её судьбе. Сегодня всё свободное время мастерица проводит за созданием новых шедевров из бумажной лозы.

Екатерина признается, что без поддержки близких её успех был бы невозможен. Муж, дети, родители и сестра не только поддержали необычное увлечение, но и стали первыми помощниками и ценителями её работ.

Растущая популярность бумажного лозоплетения привлекает внимание многих желающих освоить эту технику. Екатерина с удовольствием делится секретами мастерства на своих мастер-классах, помогая новичкам открыть для себя удивительный мир бумажного творчества.

Сегодня плетеные изделия брянского дизайнера известны далеко за пределами региона. Работы Екатерины Лесковой получили признание даже на международных фестивалях, где их отметили за оригинальность и высокое качество исполнения.

Первая персональная выставка мастерицы, которую можно посетить в Брянском городском выставочном зале, обещает стать началом серии творческих проектов талантливого дизайнера.