Под прицелом дронов: как Брянщина кормит Россию

Килограмм ржаного хлеба на Брянщине стоит всего 65 рублей 90 копеек — это почти на треть дешевле, чем в среднем по России. Местный картофель на брянских ярмарках можно купить за 40 рублей. За этими доступными ценниками скрывается настоящая драма приграничного региона.
Сельское хозяйство Брянской области сегодня работает в непростых условиях. Как пишет сайт АиФ-Брянск, регион на эту посевную лишился 63 тысяч гектаров плодородных. Однако местные аграрии не сдаются: в 2025 году они намерены засеять свыше 850 тысяч гектаров.
Посевная началась раньше обычного, но главной проблемой стали не капризы погоды, а атаки дронов. Среди погибших есть трактористы, уничтожена техника, разрушены фермы, погибли животные. Теперь под ударом находится и энергетическая инфраструктура.
Чтобы компенсировать потери, фермеры делают ставку на интенсивное земледелие, внося рекордные 180 кг удобрений на гектар – в 2,5 раза больше, чем в среднем по стране.
Государство не остается в стороне: поддержка АПК выросла до 5,77 млрд рублей, что в 4,5 раза превышает прошлогодний показатель.
Несмотря на работу в таком режиме, брянские аграрии настроены решительно. В прошлом году они показали один из лучших результатов в стране и намерены удержать эту планку в 2025-м. Похоже, даже беспилотники не способны сломить боевой дух брянских фермеров.
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