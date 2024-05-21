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Сергей Горелов: «Чистая планета» спорит с Верховным судом»

2024, 21 мая 12:13 Общество
Сергей Горелов: «Чистая планета» спорит с Верховным судом»
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Брянский участник «Экспертного клуба» разъяснил, в чём ошибается юристка регионального оператора по обращению с ТКО, требуя платить отдельно за вывоз растительных отходов.

«Чистая планета» в очередной раз разъяснила, что отказывается вывозить листья, ветки, скошенную траву и прочий мусор, образующийся при уходе за зеленью на придомовом участке, поскольку по мнению руководителя юридической службы регоператора Виктории Кытиной «растительные отходы не входят в норматив накопления ТКО, они не включены в предельный тариф на услуги регионального оператора и в оплату коммунальной услуги для населения».

Более того, в сообщении регионального оператора между строк промелькнула скрытая угроза юридического преследования: «Чистая планета» попросила «не нарушать законодательство, санитарные нормы и правила благоустройства». Мол, выбрасывая листву в мусорный бак вы нарушаете закон, со всеми вытекающими из данного правонарушения последствиями.

Но не спешите чувствовать себя преступниками, покусившимися на экологию. Сергей Горелов разъясняет, что что юристка, вставшая грудью на защиту своего работодателя, не права.

Госпожа Кытина спорит не только с целым рядом правовых актов, но и с Верховным судом, – говорит Горелов.

Дело в том, что желание заработать дополнительные деньги по отдельным договорам на вывоз растительных остатков свойственно не только брянскому регоператору, упрямые юристки есть и в других регионах. И в Волгограде тамошний «мусорный оператор» больше года бился в судах за свои интересы. Точку в деле поставил Верховный суд.

– Юристы регоператоров, видимо, знают законодательство как герой старой комедии: «Тут – помню, тут – не помню», – иронизирует Сергей Горелов, – упираются в единственную фразу из закона «Об отходах производства и потребления», принятого ещё в 1998 году. Там, действительно, написано, что твёрдые коммунальные отходы – это отходы, образующиеся в жилых помещениях. Исходя из этого, юристка «Чистой планеты» уверяет, что весь мусор, образующийся за дверью квартиры – вовсе и не мусор, не ТКО.

Но Верховный суд напомнил, что квартира не висит в воздухе, собственник жилья является и собственником совместного имущества, включая земельный участок, на котором стоит дом. Придомовая территория, вместе с озеленением, как и сама квартира, предназначена для бытовых нужд, и мусор, на ней образующийся, входит в понятие бытовых отходов.

Более того, тот самый старый, от 1998 года, закон предусматривает ведение государственного кадастра отходов, включающего в себя среди прочего Федеральный классификационный каталог отходов. А уже в каталоге к бытовым отходам отдельными пунктами отнесены растительные отходы при уходе за газонами, цветниками и растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками. Но так глубоко не все юристы копают, некоторым хватает и одной статьи закона, которая им больше всего нравится.

«Чистая планета» утверждает, что растительные отходы не входят в норматив накопления ТКО. Только вот территориальная схема обращения с отходами Брянской области, на основе которой разрабатывается норматив, содержит перечень твердых коммунальных отходов, и растительные отходы туда входят. Такая же ситуация была в Волгоградской области, и Верховный суд встал на сторону жителей.

– Конечно же, регоператор, поверив в компетентность своей юристки, может продолжить отбиваться от растительного мусора и от постановлений Верховного суда. Но лучше бы руководству «Чистой планеты» самому ознакомиться с прецедентом и изучить основы законодательства, – советует Горелов, – это позволит избежать ненужных судебных издержек и репутационных потерь.

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