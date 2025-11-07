Школа №39 в Брянске открылась после капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В школе №39 в Бежицком районе Брянска вновь звучит звонок. Учреждение образования открыли после капитального ремонта.

Подрядчик «Центрснабкомплект» за полгода изменил школу до неузнаваемости. В здании рабочие полностью заменили системы канализации, водоснабжения и электрики. На всей территории появилось видеонаблюдение.

Изменилась учебная логистика. На первом этаже расположены начальные классы. Остальные кабинеты сгруппированы по учебным направлениям. Яркими и комфортными стали столовая, слесарная и столярная мастерские, большой и малый спортзалы. В актовом зале сделали гримёрку для школьного театра.

Во всех классах сделали умывальники, поставили новую мебель. В некоторых кабинетах теперь есть интерактивные доски. В кабинете химии установили современный вытяжной шкаф для проведения опытов. Школьные туалеты сделали удобными для детей с ограниченными возможностями здоровья.