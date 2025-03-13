Сказка в кирпиче: неорусский стиль возвращается на улицы современного Брянска

Восстановление исторического здания на Красноармейской, 61 вновь привлекло внимание к проблеме сохранения архитектурного наследия Брянска. Несмотря на успешную реконструкцию «пряничного домика», судьба многих других исторических зданий города остается неопределенной.
Напротив отреставрированного особняка находится двухэтажное здание бывшей школы №9 на Красноармейской, 76, построенное в 1930-50-х годах в стиле постконструктивизма. Хотя оно не является официальным объектом культурного наследия, это последний образец прежней общественной застройки данного типа, сохранивший аутентичный облик.
«После восстановления здание может прослужить еще не одно десятилетие на ниве образования, учитывая его соответствующую планировку», – отмечают эксперты. Однако муниципалитет сталкивается с финансовыми трудностями при организации капитального ремонта.
Аналогичная ситуация складывается с особняком инженера Боровича на бульваре Гагарина, 6 и домом братьев Чулковых на Гагарина, 8. Несмотря на заявленные в 2018 и 2020 годах планы по их реконструкции, процесс так и не начался из-за высокой стоимости работ.
Здание бывшей школы №9. Источник: Яндекс карты.
«Многие старые здания изуродованы перестройками первых этажей, рекламой, и об ансамблевой застройке можно забыть», – с сожалением констатирует профессор Александр Городков, указывая на системные проблемы сохранения исторического облика города.
Источник: сайт АиФ-Брянск
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