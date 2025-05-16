Слово против пуль: в брянском лесу появился памятник военным журналистам

Брянск обзавёлся достопримечательностью, которой может позавидовать любой город. На легендарной Поляне журналистов установили памятник сотрудникам газеты «За Совецкую Беларусь» — монумент, посвящённый военным корреспондентам.
«Когда мы начинали, даже не верилось, что всё получится и так хорошо», — рассказывает Игорь Болунёв, председатель районной территориальной депутатской группы Володарского района, один из инициаторов проекта. На его лице читается неподдельная гордость, и есть от чего — подобных памятников действительно нет нигде.
История газеты «За Совецкую Беларусь» — это история мужества и стойкости.
«Для людей, оставшихся на оккупированных территориях, каждый номер был настоящим сокровищем, — продолжает Болунёв. — Газету читали до дыр, передавали из рук в руки, прятали от немцев как величайшую ценность».
Идея увековечить подвиг военных журналистов возникла в «Белорусском землячестве на Брянщине» в начале этого года. Инициативу поддержал губернатор Александр Богомаз, и работа закипела.
Команда энтузиастов не считалась ни со временем, ни с усталостью. Работали в праздники, не спали ночами, но сделали всё, чтобы памятник был готов к 15 мая — дате торжественного открытия.
На церемонии присутствовали заместитель губернатора Виталий Свинцов, заместитель председателя областной Думы Владимир Пронин и главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук. Все выступающие отмечали символичность появления такого памятника в Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.
«Теперь на Поляне журналистов не просто камень с табличкой, а настоящий мемориальный комплекс», — с гордостью отметил один из участников церемонии.
Памятник — это не только дань уважения героям прошлого, но и напоминание о важности честной журналистики в самые тяжёлые времена. Военные корреспонденты были настоящими солдатами информационного фронта, и их вклад в победу неоценим.
«Мы открыли памятник, но на этом не останавливаемся, — делится планами Игорь Болунёв. — Территория вокруг благоустроена, и теперь мы приглашаем всех брянцев и гостей города посетить это удивительное место, проникнуться его атмосферой, вспомнить о подвиге людей, для которых правда была важнее жизни».
Фото: Ирины Марченковой
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