Старое «Колесо обозрения» в Брянске снова запускают. Новое — не дождались

1 мая в Брянске откроется новый сезон в городских парках. Одним из главных аттракционов, как всегда, станет «Колесо обозрения» в Центральном парке культуры и отдыха. Ему уже больше полувека, и хотя техническое состояние вызывает у многих опасения, город решил: пока сгодится.

Аттракцион прошёл ежегодную проверку. Специалисты признали его пригодным для эксплуатации, и сейчас конструкцию приводят в порядок — обновляют покрытие и перекрашивают в привычные бело-сине-красные цвета. Несмотря на скрип и лязг, колесо продолжает крутиться, а билеты остаются доступными — от 55 рублей для детей.

О планах по строительству нового «Колеса обозрения» в Брянске вспоминают уже как о несбывшейся мечте. В 2019 году обещали 50-метровую современную конструкцию с панорамными кабинами и отоплением. Инвестор из Подмосковья был готов вложиться, как это уже делал в других городах, но проект в итоге не реализовали. Повторные обсуждения в 2020 и 2021 годах тоже ничем не закончились.

Как объясняют в администрации, новый аттракцион стоит не меньше 60 млн рублей, и таких средств в городском бюджете нет. Тем временем жители предлагают собрать деньги на новое колесо всем городом… Люди в соцсетях сравнивают ситуацию с реконструкцией площади Ленина, на которую в этом году нашли почти 90 млн рублей. При этом предыдущую плитку там перекладывали всего три года назад.

Новый сезон стартует — а крутится в Брянске по-прежнему только одно колесо. И пока без перспектив на обновление.

Источник – сайт «АиФ-Брянск»