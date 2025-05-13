Три месяца на чудо: Брянск обзаводится вузом мечты

Центр Брянска вскоре станет свидетелем настоящего образовательного прорыва. Пустующее здание бывшего УМВД на улице Ленина, которое многие горожане привыкли воспринимать как неотъемлемую часть городского пейзажа, готовится к грандиозному преображению. Строители уже вовсю стучат молотками и гудят дрелями – до 1 сентября им предстоит превратить старинные стены в современный медицинский вуз.

«Когда-то здесь решались судьбы правонарушителей, а скоро будут спасать жизни», – шутят местные жители, наблюдая за преображением четырехэтажки напротив ЦУМа. И действительно, контраст впечатляет: на смену полицейским кабинетам придут учебные аудитории, симуляционные классы и лаборатории.

Новый филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова станет единственным представительством престижного вуза в российских регионах. И выбор пал именно на Брянск не случайно – ректор знаменитой Сеченовки Пётр Глыбочко сам родом из Почепского района.

«Мы уже курируем брянское здравоохранение, помогаем с тяжелыми случаями, обучаем местных врачей. Теперь делаем следующий логичный шаг – создаем базу для подготовки собственных медицинских кадров», – пояснил Глыбочко во время инспекции строительной площадки.

А масштаб работ действительно впечатляет! Комплекс из трех построек общей площадью 10 тысяч квадратных метров полностью преображается. В главном здании 1949 года постройки от прежнего интерьера не останется и следа – деревянные перекрытия полностью демонтируют, заменив их современными металлическими конструкциями.

«Мы буквально создаем новое здание внутри старых стен», – рассказывает гендиректор подрядной организации Михаил Кабанов. По его словам, задача непростая, но выполнимая, хотя времени остается всего три месяца.

В отдельно стоящем корпусе разместится общежитие, где студенты будут жить по 2-4 человека в комнате, а преподаватели получат отдельные квартиры-студии. Еще одна постройка превратится в современный спортзал, а рядом появится уличная спортплощадка.

Интерес к новому вузу уже зашкаливает – если изначально планировалось набрать 200 первокурсников, то теперь речь идет почти о 370 местах. Причем около 120 из них будут бюджетными. Абитуриенты не только из Брянска, но и из других регионов, включая Москву, проявляют интерес к поступлению. И это понятно: учиться в филиале будет дешевле, чем в столице, а диплом – абсолютно равноценный.

«Сеченовка – это бренд мирового уровня. По специальностям «Стоматология» и «Фармация» университет входит в сотню лучших в мире», – с гордостью отмечает губернатор Александр Богомаз, лично контролирующий ход строительства.

Особенностью обучения станут малые группы – всего по 5-6 человек, что позволит обеспечить практически индивидуальный подход к каждому студенту. А преподавать будут как местные специалисты, так и московские профессора, которые, помимо лекций, будут проводить операции в брянских больницах.

Областной бюджет выделил на капитальный ремонт 600 миллионов рублей. Сумма внушительная, но, как подчеркивают власти, это инвестиции в будущее региона. «Главное, чтобы наши дети получали качественное образование и оставались работать в родной Брянской области», – подчеркнул губернатор.

А пока строители работают в авральном режиме. «Темп взяли хороший, теперь главное – не сбавлять его», – отмечают в областной администрации. Ведь на кону не просто здание, а будущее здравоохранения целого региона.

Источник – сайт АиФ-Брянск