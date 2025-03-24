В Брянской области усиливают поддержку добровольцев и модернизируют военную технику

Добровольческая бригада «БАРС-Брянск» получила значительную поддержку от местных властей и предприятий для усиления защиты военной техники от беспилотников. Председатель районной территориальной депутатской группы Володарского района Игорь Болунёв лично доставил в расположение бригады металлический уголок и сетку-рабицу для создания противодроновых защитных конструкций.

«Современные боевые действия выявили новую специфику ведения войны. Массовое применение беспилотников различных модификаций требует постоянной адаптации нашей техники и тактики», – отметил Болунёв при передаче материалов.

Защитные конструкции, называемые в обиходе «мангалами», устанавливаются на бронетехнику и эффективно предохраняют её от поражающего действия атакующих дронов. Интересно, что подобный опыт защиты имеет исторические параллели – в 1945 году советские танкисты уже использовали «экраны» для защиты от бронепрожигающих снарядов.

В Брянской области действует комплексная система поддержки добровольцев. Бойцы «БАРС-Брянск» получают ежемесячное вознаграждение более 100 тысяч рублей, единовременные выплаты при заключении контрактов (150 тысяч рублей за полгода или 300 тысяч за год), а также дополнительно 4 тысячи рублей за каждое боевое дежурство.

«Брянщина является не просто приграничной территорией, но и прифронтовой зоной. Это накладывает на всех нас повышенные обязательства по оказанию помощи бойцам, защищающим нашу Родину», – подчеркнул Игорь Болунёв, пожелав личному составу подразделения здоровья и успехов в деле защиты родной земли.

Фото: соцсети Игоря Болунёва