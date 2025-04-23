Зелёная перезагрузка: в Брянске массово возрождают городские скверы

Брянск теряет зелёный наряд — это факт, с которым сложно спорить. Новостройки растут как грибы после дождя, дороги расширяются, а старые деревья часто становятся жертвами болезней и вредителей. Но вместо того, чтобы просто наблюдать за этим процессом, жители города закатывают рукава и берутся за дело!
Экологическая карта Брянска постепенно пополняется новыми зелеными точками. Возрожденный сквер Могилевцевых, молодая поросль в Саду памяти, свежие насаждения у памятника «Круговая оборона» и в сквере прокурора Рекункова — это только начало большого зеленого марафона.
«Руководство города и области в курсе проблемы и активно поддерживает инициативы по озеленению», — делится Игорь Болунёв, председатель районной депутатской группы Володарского района.
Недавно в Сквере им. В.И. Ленина прошла яркая экологическая акция с говорящим названием «Брянск зеленый». Приуроченная к 80-й годовщине Победы, она собрала удивительно разнообразную команду: родителей погибших участников СВО, представителей прокуратуры и администрации Володарского района, ветеранов, кадетов школы № 58 и волонтеров.
Вооружившись лопатами и саженцами кленов, рябин, берез и лип, участники устроили настоящий древесный десант. Каждое посаженное дерево — это не просто вклад в экологию, но и символический жест: «Это живая благодарность героям, отстоявшим мир, и наша вера в светлое будущее», — подчеркивает Игорь Болунёв.
После посадки деревьев команда энтузиастов не разошлась по домам, а организовала импровизированный субботник. Мусор и прошлогодняя листва быстро исчезли, уступив место чистоте и порядку.
«Наш город должен быть чистым, красивым и зелёным. Он таким и будет!» — с таким настроем организаторы завершили акцию. И, похоже, это не просто слова — это программа действий для всех, кто любит Брянск и хочет видеть его цветущим и зеленым.
А вы уже посадили своё дерево в родном городе?
23.04.2025 11:49
Он сказал: «Поехали!»: В регионе завершился конкурс имени Юрия Гагарина
Творческое состязание «Знаете, каким он парнем был!» за девять лет стало масштабным праздником. В 2015 году конкурс собрал 18 тысяч участников, хотя в 2016‑м, когда всё только начиналось, их было 5,5 тысячи. «У нас получился хороший праздник имени Юрия Гагарина – космонавта, которого чтит весь мир. Ежегодно под знамёнами его имени мы вовлекаем в конкурс молодёжь, чтобы они брали пример со знаменитого земляка. Конечно,
23.04.2025 11:47
Большая уборка
Субботник – добрая традиция, которую всегда поддерживают смоляне. И эта весна не стала исключением. 26 апреля регион присоединится к масштабной Всероссийской акции. Об этом рассказал губернатор Василий Анохин, который также призвал жителей региона не оставаться в стороне и принять участие в «большой уборке». «Сейчас уборкой городов и посёлков активно занимаются наши коммунальные и дорожные службы.
23.04.2025 11:46
Требуются работники культуры
В регионе стартовал приём заявок от желающих стать участником программы «Земский работник культуры». Об этом рассказа губернатор Василий Анохин, напомнив, что проект реализуется по всей стране по поручению Президента России Владимира Путина. «Работников ждут в учреждениях культуры в деревнях, посёлках и небольших городах. В Смоленской области предлагается 14 муниципалитетов, их можно выбрать при подаче заявки»,
23.04.2025 11:44
К собеседованию приглашаются
В регионе продолжается реализация образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». С 21 апреля начинаются собеседования с ветеранами и участниками специальной военной операции. К интервью будут приглашены те, кто успешно прошёл предыдущие этапы – анкетирования, эссе и тестирования. (Эксперты уже подвели их итоги.) Лучших зачислят на очный курс обучения. «Программа будет включать учебные дисциплины, связанные с
23.04.2025 11:43
Мощно и тепло
В областном центре завершён первый этап масштабной модернизации ТЭЦ-2, а это значит, что качество теплоснабжения в Смоленске станет выше. «На теплоэлектроцентрали запущен в работу новый современный турбоагрегат отечественного производства мощностью 130 МВт. Это «сердце» генерации тепла и электроэнергии на предприятии», – рассказал подробнее о модернизации губернатор Василий Анохин, который на прошлой неделе вместе с генеральным
23.04.2025 11:42
Районы и кварталы: Как развивается строительный комплекс региона
«Квартирный вопрос» остаётся чувствительным для многих смоленских семей. Но в разных уголках областного центра и за его пределами возникают стройплощадки, тянутся ввысь новостройки и сдаются в эксплуатацию малоэтажные дома. И ежегодно сотни смолян воплощают в жизнь мечту о своём жилье и справляют новоселье. В 2024 году в регионе было построено почти 500 тысяч квадратных метров