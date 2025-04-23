Зелёная перезагрузка: в Брянске массово возрождают городские скверы

Брянск теряет зелёный наряд — это факт, с которым сложно спорить. Новостройки растут как грибы после дождя, дороги расширяются, а старые деревья часто становятся жертвами болезней и вредителей. Но вместо того, чтобы просто наблюдать за этим процессом, жители города закатывают рукава и берутся за дело!

Экологическая карта Брянска постепенно пополняется новыми зелеными точками. Возрожденный сквер Могилевцевых, молодая поросль в Саду памяти, свежие насаждения у памятника «Круговая оборона» и в сквере прокурора Рекункова — это только начало большого зеленого марафона.

«Руководство города и области в курсе проблемы и активно поддерживает инициативы по озеленению», — делится Игорь Болунёв, председатель районной депутатской группы Володарского района.

Недавно в Сквере им. В.И. Ленина прошла яркая экологическая акция с говорящим названием «Брянск зеленый». Приуроченная к 80-й годовщине Победы, она собрала удивительно разнообразную команду: родителей погибших участников СВО, представителей прокуратуры и администрации Володарского района, ветеранов, кадетов школы № 58 и волонтеров.

Вооружившись лопатами и саженцами кленов, рябин, берез и лип, участники устроили настоящий древесный десант. Каждое посаженное дерево — это не просто вклад в экологию, но и символический жест: «Это живая благодарность героям, отстоявшим мир, и наша вера в светлое будущее», — подчеркивает Игорь Болунёв.

После посадки деревьев команда энтузиастов не разошлась по домам, а организовала импровизированный субботник. Мусор и прошлогодняя листва быстро исчезли, уступив место чистоте и порядку.

«Наш город должен быть чистым, красивым и зелёным. Он таким и будет!» — с таким настроем организаторы завершили акцию. И, похоже, это не просто слова — это программа действий для всех, кто любит Брянск и хочет видеть его цветущим и зеленым.

А вы уже посадили своё дерево в родном городе?