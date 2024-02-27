13 брянских бойцов стали призёрами турнира в Орле
13 юных брянских спортсменов стали призёрами городского турнира по рукопашному бою в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
Фестиваль и Кубок города Орла по рукопашному бою прошёл в Орле. В соревнованиях участвовали более 250 юношей и девушек 8-13 лет из Брянской, Курской, Тульской и Орловской областей.
Соревнования были дебютные для многих воспитанников спортшколы «Торпедо». Серебряными призёрами турнира стали Диана Симонова, София Сущевская, Анна Телепнева и Роман Силенков. Кроме того, в копилке бярснкие бойцов ещё девять бронзовых наград.
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