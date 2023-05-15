18 брянских учебных заведений входят в проект«Самбо в школу»

18 брянских учебных заведений участвуют в проекте «Самбо в школу». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уже 60 лет в Брянской области развивается самбо. За это время регион подготовил два Заслуженных мастера спорта России, 13 мастеров спорта России международного класса, более 200 мастеров спорта СССР и России.

Подготовку спортсменов ведут около 30 тренеров в девяти спортивных учреждениях. Самбо занимаются более 1200 человек.

Пять лет назад был создан проект «Самбо в школу». В нём участвуют уже 18 школ, в том числе четыре кадетских корпуса и Брянская областная школа-интернат для детей-сирот. Борьбой занимаются более трёх тысяч детей.