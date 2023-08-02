90-летний заведующий оперблоком брянской больницы сдал нормы ГТО
90-летний заведующий оперблоком брянской детской больницы Владимир Асташкин сдал нормы ГТО вместе со всем коллективом. Об этом рассказали в городской администрации.
Коллектив Брянской областной детской больницы принял участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Испытания прошли в Брянском городском спорткомбинате «Спартак». Нормы сдали 44 сотрудника. Заведующему операционным блоком Владимиру Анатольевичу Асташкину 8 февраля 2023 года исполнилось 90 лет. На финише коллеги его встречали аплодисментами.
Знаки отличия ГТО получили 35 человек, в том числе семь — золотых.
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