90-летний заведующий оперблоком брянской больницы сдал нормы ГТО

90-летний заведующий оперблоком брянской детской больницы Владимир Асташкин сдал нормы ГТО вместе со всем коллективом. Об этом рассказали в городской администрации.

Коллектив Брянской областной детской больницы принял участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Испытания прошли в Брянском городском спорткомбинате «Спартак». Нормы сдали 44 сотрудника. Заведующему операционным блоком Владимиру Анатольевичу Асташкину 8 февраля 2023 года исполнилось 90 лет. На финише коллеги его встречали аплодисментами.

Знаки отличия ГТО получили 35 человек, в том числе семь — золотых.