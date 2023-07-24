Брянец выиграл «золото» Всероссийского турнира

Брянский тяжелоатлет выиграл золотую награду Всероссийского турнира. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки региона.

В Москве на стадионе «Салют Гераклион» прошел Всероссийский турнир по тяжелой атлетике «Путь к Олимпу». В нем участвовали 350 спортсменов из 26 регионов России.

Воспитанник Центра спортивной подготовки Брянской области Артем Трошин выступал в весовой категории до 102 кг. В сумме двоеборья он показал результат 305 кг. Брянец завоевал «золото» турнира.