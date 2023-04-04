Брянец завоевал «бронзу» Международного турнира

Брянский дзюдаист завоевал бронзовую награду Международного турнира. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Хабаровске завершился первый этап «Российского профессионального тура» – Fonbet «Международный турнир памяти В.С. Ощепкова». Там выступили 185 сильнейших дзюдоистов из России, Беларуси, Таджикистана, Армении, Индии, Сербии и Монголии. Они разыграли 14 комплектов наград.

В составе сборной команды России выступал спортсмен брянской брянской спортшколы олимпийского резерва «Русь» Юрий Божа. В весовой категории 90 кг он завоевал бронзовую награду.

В командном зачете сборная России заняла первое место, завоевав 13 золотых, 11 – серебряных и 20 – бронзовых медалей.