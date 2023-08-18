Брянская бегунья победила в финале турнира «Королева российского спорта»

Актуальные темы

Новости партнёров

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

По данным «Ростелекома», сегодня цифровыми сервисами компании пользуется более миллиона жителей страны. Это позволяет организовать комфортную и технологичную среду в многоквартирных жилых комплексах.

В январе – июле 2023 года в Брянской области в границах Московской железной дороги количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры увеличилось до 7, за тот же период 2022 года было зафиксировано 5 случаев. При этом происшествий с несовершеннолетними не зафиксировано (в 2022 году – 2).

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» подвели итоги реализации инвестиционной программы в первом полугодии 2023 года.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».