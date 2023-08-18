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Брянская бегунья победила в финале турнира «Королева российского спорта»

2023, 18 августа 08:06 Спорт
Брянская бегунья победила в финале турнира «Королева российского спорта»
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Брянская спортсменка выиграла забег в финале турнира «Королева российского спорта». Об этом рассказали в региональном департаменте спорта. 

В Екатеринбурге проходит финал серии профессиональных соревнований «Королева российского спорта». В турнире приняла участие воспитанница брянской спортшколы по лёгкой атлетике имени В.Д. Самотёсова Мария Прохорец. 

Чемпионка России пробежала дистанцию 800 метров за 2.02.65 секунды, обогнав в финале всех своих соперниц. Мария Прохорец завоевала высшую награду соревнований.

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