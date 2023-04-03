Брянская дзюдоистка стала бронзовым призёром Международных соревнований

Брянская дзюдоистка завоевала бронзовую награду на Международных соревнованиях в Хабаровске. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Хабаровске завершились Международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин, посвященные памяти В.С. Ощепкова. Это этап серии профессиональных соревнований «Russian judo Tour». За медали в 14 весовых категориях боролись около 400 спортсменов из семи стран: России, Белоруссии, Армении, Таджикистана, Сербии, Индии и Монголии.

В турнире участвовали воспитанницы брянской спортшколы олимпийского резерва «Сталь». Татьяна Цыганкова в весовой категории до 52 кг завоевала бронзовую награду. Ксения Медведева стала пятой в турнирной таблице.