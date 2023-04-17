Брянская гимнастка завоевала «серебро» Всероссийских соревнований

Брянская гимнастка вернулась с серебряной медалью со Всероссийских соревнований в Рязани. О победе сообщили в региональном департаменте спорта.

В Рязани завершились Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Кубок Заслуженного тренера России С.Лебедевой». На турнир собрались более 600 спортсменок из 24 регионов. Состязания проходили в групповых упражнениях и в индивидуальной программе.

Сборная Брянской области достойно представила регион. В программе КМС 13-летняя Мелике Гюрбюз завоевала серебряную награду. Ещё пять брянских спорстменок заняли пятые и шестые места в турнирной таблице.