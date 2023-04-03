Брянская спортсменка победила на первенстве России

Брянская спортсменка стала первой на первенстве России по боксу. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В посёлке Супсех Краснодарского края прошло первенство России по боксу среди юниорок 17-18 лет и 19-22 лет. На соревнования собрались 350 сильнейших участниц из 53 регионов страны.

Брянская спортсменка в финальном бою победила Кристину Кулухову из Ростовской области. Девушка стала золотой медалисткой первенства России в весовой категории 63 кг.