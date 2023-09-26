Брянская спортсменка завоевала «бронзу» Кубка России
Брянская спортсменка стала призёром Кубка России по гиревому спорту в Кемерово. Об этом сообщили в региональном департаменте спорта.
В Кемерово прошел Кубок России по гиревому спорту среди мужчин и женщин. Там собрались сильнейшие спортсмены из 24 регионов России.
Брянскую область представили воспитанницы спортшколы по борьбе Виктория Альянова и Елена Яськова. В весовой категории до 68 кг Виктория сделала 19 подъёмов двумя гирями по 24 кило. Девушка завоевала бронзовую награду.
Елена сделал 22 подъема и стала пятой в весовой категории свыше 68 кг.
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