Брянская теннисистка завоевала «серебро» на турнире в Бахрейне

Брянская спортсменка стала второй на Международном турнире по теннису в Бахрейне. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В международном турнире серии ITF в Бахрейне участвовала воспитанница спортивной школы «Горизонт» Брянска Тамара Ермакова. Брянская теннисистка в одиночном и парном разрядах дошла до финала. По итогам всех встреч Тамара Ермакова стала второй и завоевала серебряную медаль.

Ранее из Индии с медалями вернулись брянские гиревики.