В Москве прошли всероссийские соревнования по классическому пауэрлифтингу «Огни Москвы». В весовой категории свыше 84 кг выступила брянская спортсменка Елена Алиева. Она стала бронзовым призёром турнира. Девушка также впервые выполнила норматив Мастера спорта России.

Брянская тяжелоатлетка завоевала «бронзу» всероссийского турнира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Дружбу скрепили соглашением Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и глава Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Документ был торжественно оформлен в Луганске в присутствии сенаторов РФ, депутатов и официальных лиц обеих сторон. На церемонии присутствовали сенаторы РФ Артём Малащенков и Ольга Бас, депутат Смоленского городского Совета Елена Потапенкова, заместители Председателя Народного Совета ЛНР

Ради лучшей жизни Как соцконтракт помогает многодетным семьям. Личное подсобное хозяйство – это не только труд, но и возможность обеспечить семью качественными продуктами и получить дополнительный доход. Для многих многодетных семей на Смоленщине толчком к развитию стало получение социального контракта. Этот инструмент господдержки помогает приобрести необходимое оборудование и скот, делая ведение хозяйства значительно легче и эффективнее. Техника для

В белорусском направлении Смоленская область впервые приняла заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации и Совета Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству, в котором приняли участие заместители глав верхних палат российского и белорусского парламентов, сопредседатели комиссии Юрий Воробьёв и Сергей Хоменко. «Географическое положение, исторически сложившиеся тесные связи Смоленщины и Белоруссиии обязывают нас быть локомотивом межгосударственной интеграции. Следуем курсу, заданному национальными лидерами

Не болей, малыш! В регионе внедрят раннюю диагностику редких болезней у малышей – комплекс обследований для выявления опасных патологий, в том числе наследственных. Такой новостью поделился губернатор Василий Анохин. «Смоленская область станет первым регионом, где будет внедрена такая ранняя диагностика по специальному протоколу, разработанному учёными и экспертами Союза педиатров России», – уточнил губернатор. Реализацию важной инициативы Василий Анохин

Это наша общая память! На прошлой неделе в Смоленске прошёл Международный слёт городов-героев. В наш регион приехали делегации из десяти городов-героев России и Белоруссии, названия которых навсегда вписаны золотыми буквами в летопись истории Великой Победы. В официальном открытии слёта принял участие губернатор Василий Анохин, полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев, председатель Витебского облисполкома Александр Субботин и заместитель