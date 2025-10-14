Брянский полиатлонист завоевал Кубок мира

Брянский полиатлонист стал трёхкратным победителем Кубка мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Калуга прошли Кубок мира и международные соревнования по полиатлону. В троеборье с бегам состязались сильнейшие и начинающие спортсмены России, Казахстана, республики Беларусь, Кыргызстана и Пакистана.

Трёхкратным победителем Кубка мира среди мужчин стал брянец Максим Подтыкайлов. В беге на 2000 метров он установил личный рекорд. Дистанцию он преодолел за 5.34,1 секунды.

Среди команд спортивных клубов на Кубке мира третье место заняла Карачевская спортшкола.

На международных соревнований также отличились брянские полиатлонисты. Золотые медали среди участниц 12-15 лет завоевали Дарина Суворова и Мария Аксютина. Серебряными призёрами стали Михаил Дегтев и Дарья Давыдова. Для юной спортсменки состязания были дебютными. Она также нормативы первого спортивного разряда по полиатлону.

Третье место среди юношей 16-17 лет занял брянец Егор Задорожный. В командном зачете Карачевская спортивная школа стала лидером завоевала «золото» соревнований.