Программа на 12 миллиардов: когда дойдут деньги до пострадавших брянчан?

2025, 14 октября 18:17 Общество
Программа на 12 миллиардов: когда дойдут деньги до пострадавших брянчан?
В Брянской области стартует масштабная программа восстановления территорий, пострадавших от обстрелов – пишет сайт АиФ-Брянск. Федеральный центр выделил региону 12,24 миллиарда рублей до 2027 года – в два раза меньше, чем Белгородской области, которая, правда, пострадала сильнее.

Директор департамента экономического развития области Михаил Ерохин объяснил: программа «живая», суммы будут корректироваться по мере поступления новых заявок от жителей. Приоритет – восстановить ключевую инфраструктуру и обеспечить людям нормальные условия жизни.

 

Но реальность пока далека от планов. В том же поселке Белая Березка семья пенсионеров до сих пор живет в полуразрушенном доме после сентябрьского обстрела. Власти предлагали им переехать, но альтернативный вариант жилья тоже небезопасен.

 

Губернатор Александр Богомаз отчитался: из областного бюджета уже выплатили почти 2 миллиарда рублей пострадавшим. Теперь подключаются федеральные деньги.

Планируется не только отстроить разрушенное, но и создать новые рабочие места – чтобы люди возвращались домой, а не бежали в областной центр.

 

Программа рассчитана до 2030 года, но первые результаты должны появиться уже в ближайшие месяцы. Власти обещают регулярно корректировать планы в зависимости от реальных потребностей пострадавших районов.

 

Скриншот видео t.me/evgeni_shulga, Фото ru.freepik.com

