Дошкольники и школьники Дятьково сдали нормативы ГТО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Дятьково прошёл День всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В Центр тестирования Дятьковского района пришли жители, желающие попробовать силы в выполнении нормативов.

Первыми в спортивном мероприятии участвовали около 70 воспитанников детских садов. Затем нормативы выполнили 130 школьников. После них силу и ловкость проверили 80 сотрудников предприятий и организаций.

Участники получили сертификаты и медали с символикой ГТО.