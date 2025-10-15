Семинар по тхэквондо прошёл в Брянске

Семинар по тхэквондо для спортсменов и тренеров прошёл в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошёл учебно-тренировочный семинар по тхэквондо. Участие в нём приняли тренеры и юные спортсмены.

На семинаре обсудили правила подготовки к всероссийскими соревнованиями. Для спортсменов тренеры подготовили общие и спарринговые тренировки. Также юные участники поучаствовали в соревнованиях. Самые сильные и ловкие получили дипломы и медали.

Кроме того, брянские спортсмены успешно прошли аттестацию и получили новые пояса. Всем участникам выдали сертификаты о прохождении семинара.