Шахматисты и шашисты Брянщины выиграли международный турнир «Дружба-2025» в Белоруссии. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Гомель Республики Беларусь прошёл 63-й традиционный международный матч «Дружба-2025»по шашкам и шахматам. В спортивной школе № 3 собрались представители Могилёвской, Брянской и Гомельской областей.

Команда шахматистов региона выиграла две встречи с командой Гомельской области. Брянские шашисты победили соперников из Могилёвской и Гомельской областей, набрав 28 очков из 40 возможных. В результаты спортсмены Брянской области стали абсолютными победителями турнира.