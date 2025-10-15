Кражу водки и лодки раскрыли полицейские в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Брянские следователи направили в суд необычное уголовное дело о нескольких кражах, совершённых за сутки. В преступлениях подозревают 49-летнего жителя Суражского района.

На протяжении пяти лет фигурант неоднократно сидел в тюрьме за совершение преступлений. После очередного освобождения он продержался почти год.

В начале августа он устроился на работу на производство в Жуковском районе, но уже спустя две недели трудиться передумал. Уходя нетрезвый мужчина решил прихватить с собой что-нибудь из имущества работодателя.

Вооружившись топором и углошлифовальной машиной, он вскрыл запертые помещения и ящики. Добыть ему удалось шесть бутылок крепкого спиртного и трехлитровую банку мёда. Одну бутылку мужчина выпил, а остальное сложил в найденную сумку-холодильник. Затем он отправился на берег, сел в принадлежащую работодателю двухместную резиновую лодку, отплыл и проспал до утра.

Течение Десны прибило транспорт к другому берегу. Оказавшиеся там подростки пояснили «путешественнику», что рядом находится деревня Дятьковичи. Фигурант вспомнил, что там живёт его приятель по колонии. Он подарил парням чужую лодку и пошёл в гости, где провёл выходные, допивая добычу. Там его и задержали полицейские.

Фигуранту предъявлено обвинение. Ущерб превысил 16 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в прокуратуру.