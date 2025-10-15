Брянская девятиклассница победила во всероссийском конкурсе «Педагогика: Век новых возможностей». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

Фонд Гуманитарных Проектов в рамках реализации Единой модели профориентации подвёл итоги конкурсного отбора на участие в тематической смене «Педагогика: Век новых Возможностей». Участие в нём приняли более четырехсот школьников из 72 регионов в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее».

Жюри выбрало 200 финалистов. В их числе – девятиклассница школы №26 имени Кугаева города Брянска София Козина.

«В своей конкурсной работе — сочинении-эссе «Учитель — профессия завтрашнего дня» — я рассказала о роли учителя в современном обществе, о качествах современного учителя. Для меня эта тема очень близка, так как в будущем я вижу себя педагогом», — рассказала София.

Тематическая смена «Педагогика: Век новых возможностей» проёдёт на базе всероссийского детского центра «Смена» на побережье Черного моря в с 31 октября по 13 ноября. Участники узнают об особенностях профессии, современных технологиях в работе учителю, примерят на себя роль педагога и разработают собственные творческие проекты.