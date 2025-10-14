Проезд у гипермаркета в Советском районе Брянска избавился от ям

Проезд у гипермаркета в Советском районе Брянска рабочие избавили от ям на асфальте. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Советском районе Брянска обновили проезд от улицы Авиационной вдоль дома №4 по улице Брянского Фронта около гипермаркета «Линия». Старожилам этот проезд известен по адресному ориентиру «магазин «Атлантида»»

Подрядная организация «Автобандорстрой» уложила на проезжей части свыше 4500 квадратных метров асфальта. Также рабочие обновили тротуары и парковку. Освещают проезд 12 новых светодиодных светильников. Фактически подрядчик построил новую улично-дорожную сеть, избавив автомобилистов и пешеходов от ям на дороге е.

Рабочим предстоит нанести разметку, поставить дорожные знаки и провести озеленение. Ремонт проходит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» .