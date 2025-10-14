Всероссийский форум работников агрокомплекса собрал в Брянске свыше трёхсот участников

Всероссийский форум молодых работников агрокомплекса собрал в Брянске свыше трёхсот участников из разных регионов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Накануне в Брянске открылся первый Всероссийский форум молодых работников агропромышленного комплекса. В нём принимают участие более 300 человек из 20 регионов. Среди них – аграрии, студенты профильных вузов, участники спецоперации.

На церемонии открытия участников приветствовали губернатор Брянской области Александр Богомаз, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, Герой России, референт Управления общественных проектов Администрации Президента РФ Алексей Романов.

«Молодые специалисты являются тем двигателем прогресса, который будет определять будущее агропромышленной отрасли. И у нас много молодых людей сегодня занимают руководящие посты, есть лидеры, примеры для подражания. Работа на селе стала совершенно другая, это другие технологии, другая производительность труда, другие показатели», – подчеркнул Александр Богомаз.

Участники обсудили вопросы реализации сельской молодежи и работников агропромышленных предприятий в политической жизни. Они также познакомятся достижениями региона в аграрном секторе и посетят ведущие сельхозпредприятия.