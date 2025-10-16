Брянские танцоры завоевали 12 медалей на «Гранд-турнире». Об этом сообщили в соцсетях губернаторского дворца имени Юрия Гагарина.

В Брянске прошли 32-е межрегиональные соревнования по танцевальному спорту «Гранд-турнир». Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко собрались более 300 спортсменов из Москвы, Белгорода, Курска, Тулы, Орла, Смоленска и Брянска. Они состязались в европейской и латиноамериканской программе. Брянские спортсмены студии спортивного танца «Гранд-» губернаторского дворца завоевали шесть золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

Юниоры и взрослые пары танцевали под живое исполнение солиста Брянского Городского Эстрадного Оркестра Андрея Запецкого. Кроме того, перед зрителями выступили вице-чемпионы мира и призеров чемпионата Европы Никита Аникеев и Элина Кокотова.